У ГУР розповіли, коли Росія планує закінчити війну

Росія ставить собі за мету завершити війну в Україні до 2026 року.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький, який є також членом української делегації на переговорах у Стамбулі.

За його словами, у стратегічних документах РФ чітко прописано, що «українське питання має бути вирішене до 2026 року».

Він пояснив, що вибір цієї дати пов’язаний з величезними витратами на ведення війни.

«Економічні витрати нині складають 42% бюджету країни та призводять до стагнації ключових галузей, таких як металургія та видобуток корисних копалин», — зазначив представник ГУР.

Водночас Скібіцький звернув увагу на позицію Білорусі, яка, за його словами, намагається балансувати між підтримкою Росії та відносинами із Заходом.

«Іншими словами, Лукашенко прагне зберегти нейтралітет», — додав він.

Раніше Вадим Скібіцький заявляв, що Білорусь намагається зберегти відносини із західними країнами та уникає безпосередньої участі у війні проти України.

Ми раніше інформували, що в Москві заявили, що диктатор Путін «зменшив апетити» щодо України, аби тільки досягти угоди з Трампом.