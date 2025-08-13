ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1004
Час на прочитання
1 хв

У ГУР розповіли, коли Росія планує закінчити війну

Причиною планів закінчити війну є колосальні економічні витрати РФ на війну, які вже складають 42% її бюджету.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Росія ставить собі за мету завершити війну в Україні до 2026 року.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький, який є також членом української делегації на переговорах у Стамбулі.

За його словами, у стратегічних документах РФ чітко прописано, що «українське питання має бути вирішене до 2026 року».

Він пояснив, що вибір цієї дати пов’язаний з величезними витратами на ведення війни.
«Економічні витрати нині складають 42% бюджету країни та призводять до стагнації ключових галузей, таких як металургія та видобуток корисних копалин», — зазначив представник ГУР.

Водночас Скібіцький звернув увагу на позицію Білорусі, яка, за його словами, намагається балансувати між підтримкою Росії та відносинами із Заходом.
«Іншими словами, Лукашенко прагне зберегти нейтралітет», — додав він.

Раніше Вадим Скібіцький заявляв, що Білорусь намагається зберегти відносини із західними країнами та уникає безпосередньої участі у війні проти України.

Ми раніше інформували, що в Москві заявили, що диктатор Путін «зменшив апетити» щодо України, аби тільки досягти угоди з Трампом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie