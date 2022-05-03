"У хворому розумі росіян є дві ідеї": в український розвідці розповіли про плани окупантів в Херсоні

"У хворому розумі росіян є дві ідеї": в український розвідці розповіли про плани окупантів в Херсоні

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, що росіяни планують робити з окупованим Херсоном, де вони планували провести 27 квітня псевдореферендум, але так і не змогли це зробити.

Про це він розповів в інтерв'ю НВ.

Так, за словами Буданова, головна проблема окупантів — це кадровий голод. "У росіян дуже сильний кадровий голод. Ті персони [потенційні колаборанти], на яких вони робили ставку перед війною, у багатьох випадках себе абсолютно не виправдали. Певна кількість людей погодилася на співпрацю. Але досить невисокий відсоток із тих, хто це зробив, насправді здатен керувати хоча б якимось районом міста. Тому головна проблема — це кадровий голод", - зазначив він.

Начальник ГУР Міноборони повідомив, що російське окупаційне керівництво має дві ідеї щодо того, що хоче створити у Херсоні. "У хворому розумі російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають", - говорить Буданов та називає їх.

Перша — це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час у Російській імперії. Це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. Це та ідея, яку вони зараз проштовхують.

Друга ідея, яку нечасто можна почути, проте вона має місце, — так зване Небесне місто. Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція. Ще раз кажу: це — хворий розум, зауважує очільник ГУР.

Більше того, Буданов зазначає, що вивозячи зерно з Херсонської області, Росія переслідує ідею створити у регіоні демографічну та гуманітарну кризу шляхом геноциду.

"Вони спробують зробити демографічну кризу, а потім — гуманітарну. Тільки в такому випадку вони зможуть справитися з більшістю населення. Дуже легко маніпулювати настроями населення, коли в людей забрати усе, а потім пропонувати гуманітарну допомогу. Щоб не витрачати мільйони, вони будуть витрачати копійки, даючи крихту хліба", - сказав він.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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