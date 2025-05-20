У ISW пояснили, для чого Росія використовує переговори про припинення вогню

Війна Росії проти України та переговори про мир / © ТСН

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Росія використовує переговори про досягнення миру з метою просування на полі бою в Україні. Вона має намір отримати більших поступок.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Росія повинна погодитися з тим, що переговори про припинення вогню мають передувати переговорам про мирне врегулювання. Сполучені Штати, Україна та Європа неодноразово закликали до встановлення режиму припинення вогню, щоб дозволити продовження дипломатичних переговорів щодо припинення війни Росії в Україні. Росія свідомо та цілеспрямовано відкидає цю послідовність подій як частину зусиль, спрямованих на те, щоб утримати будь-які переговори про припинення вогню «в заручниках», щоб здобути додаткові поступки від України та Заходу.

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«Росія прагне продовжити мирні переговори, щоб продовжувати просування на полі бою. Переговори перед встановленням припинення вогню дозволять Росії продовжувати просування в Україні. РФ, ймовірно, спробує використати це в українсько-російських переговорах для отримання подальших поступок», — зазначають аналітики.

Додається, що будь-яке майбутнє припинення вогню вимагатиме від Росії та України участі в окремих переговорах для узгодження необхідних надійних механізмів моніторингу, а змішування переговорів про припинення вогню з переговорами про мирне врегулювання, ймовірно, затримає впровадження припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий відступити від переговорів між Україною та Росією, якщо не буде досягнуто прогресу. Трамп заявив у понеділок, 19 травня, що під час їхньої двогодинної телефонної розмови запитав президента Росії Володимира Путіна, коли той «припинить це кровопролиття» в Україні.

«Я сказав: „Коли ми припинимо це кровопролиття, цю криваву бійню?. Це кривава бійня, і я вірю, що він хоче її припинити“, — сказав президент в Овальному кабінеті в понеділок.

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Трамп також сказав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, то він відступить від переговорів. Він додав, що тут залучені «дуже великі его».