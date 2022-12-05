У ISW повідомили останні новини з Бахмуту: карта боїв

Окупаційні війська продовжують наступ на Бахмут попри великі втрати у техніці та серед особового складу.

Останні новини з фронту повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що 4 грудня росіяни продовжили здійснювати наземні атаки в районі Бахмута. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ впродовж доби відбили атаки росіян на північний схід від Бахмута в районі Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледару та Бахмутського та на південь від Бахмута в районі Опитного, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Джерела у Грузії та України підтвердили інформацію, що російським окупантам вдалось оточити український загін добровольців з Грузії. В результаті боїв шість бійців загинули, а командир отримав поранення.

Українські військові повідомляють про важкі бої в Опитному, що на південь від Бахмута. В свою чергу російські військові стверджують, що саме захоплення Опитного буде мати вирішальне значення для подальшого наступу на Бахмут. Також росіяни стверджують, що українські військові провели невдалу контратаку в Курдюмівці (13 км на південний захід від Бахмута) і що тривають бої в кількох населених пунктах на південь від Бахмута.

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Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що росіяни за добу боїв навколо Бахмута втрачають приблизно 50 людей вбитими, ще стільки ж пораненими. Командування російських військ наказало не підвозити близько до фронту артилерійські снаряди через успішні удари ЗСУ по складах агресорів.

Прикордонна служба повідомляє, що українські військові 3 грудня збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на околицях Бахмута. Росіяни продовжують атаки під Бахмутом, попри серйозні втрати у техніці та особовому складі, щоб досягти бодай якогось обмеженого успіху, який будуть мати обмежену оперативну користь.

Також аналітики ISW опублікували карту боїв в районі Бахмута.