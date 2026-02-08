У ISW заявили про підготовку Росії до нового етапу війни проти України: що задумав ворог

Війна в Україні / © Associated Press

Розвиток подій на фронті свідчить про те, що Кремль готується до нового етапу війни проти України, розглядаючи можливість одночасних наступальних дій на кількох напрямках.

Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого проаналізували рішення та дії російського військового командування.

За оцінками експертів, Росія планує розгорнути масштабні наступальні операції на півдні та сході України в літній період. Для реалізації цих планів Кремль має намір залучити стратегічні резерви, формування яких триває щонайменше з минулого року.

В ISW наголошують, що сама підготовка до нового наступу є черговим свідченням відсутності у Москви реального наміру припиняти війну або шукати політичне врегулювання. Натомість РФ продовжує робити ставку на силовий сценарій.

Водночас аналітики звертають увагу на серйозні обмеження, з якими стикається російська армія. За їхніми оцінками, наявних резервів може бути недостатньо для повноцінної підготовки та досягнення заявлених військових цілей.

Окремо підкреслюється, що Росія продовжує зазнавати значних втрат особового складу й має проблеми з їх регулярним поповненням. Це суттєво знижує потенціал противника для проведення тривалих і інтенсивних наступальних операцій.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявляв, що новий масштабний наступ російських військ може розпочатися наприкінці квітня 2026 року.

За його оцінкою, основні зусилля противник може зосередити на напрямках Слов’янськ—Краматорськ або Оріхів—Запоріжжя. Водночас у найближчі місяці окупанти, ймовірно, намагатимуться зайняти вигідні позиції перед активною фазою літньої кампанії.

У звіті ISW також зазначається, що наразі російські війська залишаються на рівні вирішення тактичних завдань і не демонструють суттєвих оперативних успіхів на ключових напрямках. Це ставить під сумнів здатність РФ реалізувати заявлені плани масштабного наступу у визначені терміни.

Раніше повідомлялося, що проблеми зі зв’язком після відключення Starlink суттєво ускладнили управління підрозділами російської армії на окремих напрямках фронту, що призвело до руйнування тактики малих мобільних груп, на яку раніше робив ставку противник.

Ми раніше інформували, що на Покровсько-Мирноградському напрямку триває оборонна операція, російські війська посилюють атаки на південних околицях міст.