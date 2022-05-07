У Каховці експоліцейський перекваліфікувався в "народного міліціонера" РФ

У Каховці експоліцейський перекваліфікувався в "народного міліціонера" РФ

У тимчасово окупованій Каховці (Херсонська область) колишній поліцейський погодився працювати у "народній міліції" військових РФ.

Прокуратура оголосила йому про підозру у колабораційній діяльності.

Про це йдеться на сайті відомства.

Херсонська обласна прокуратура винесла підозру експоліцейському Каховського районного відділу міліції. За даними слідства, підозрюваний під час збройної агресії РФ проти України добровільно погодився обійняти посаду у незаконно створеній окупаційною владою "народній міліції".

Він був призначений на посаду так званого "заступника начальника відділу суспільної безпеки". Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк 15 років з конфіскацією майна.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області прокуратура відкрила кримінальне провадження через колабораційну діяльність жителя Скадовська.

А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

СБУ затримала зрадника, який зливав інформацію щодо збитої в Києві телевежі

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