У Каховці окупанти змістили міську владу і призначили власних "керівників"

У Каховці окупанти змістили міську владу і призначили власних "керівників"

Загарбники призначили "своїх людей".

Російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

Про це повідомили на сторінці Каховської міської територіальної громади у Facebook.

Також читайте Зняли наші прапори: Нова Каховка повністю під контролем ворожих військ

В повідомленні йдеться, що до приміщення Каховського міськвиконкому увійшло декілька десятків озброєних військових Російської Федерації разом з деякими місцевими мешканцями.

Всіх працівників міськвиконкому, які на той час перебували на робочих місцях, зібрали в залі засідань, відібрали мобільні телефони та повідомили, що міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов’язками.

Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції - Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег.

Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені.

Керівництво Каховської міської територіальної громади відмовилось від запропонованої пропозиції, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

Читайте також: