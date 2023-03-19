У Каховці сталася "бавовна", почалася потужна пожежа

Місцеві жителі повідомляють про вибухи та пожежу у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області.

На Херсонщині – неспокійно: мешканці тимчасово окупованої Каховки повідомляють про вибухи й пожежу.

Попередньо, за даними місцевих Телеграм-каналів, повідомляється про знищення ворожого складу снарядів.

Місцеві жителі зазначають, що пожежа виникла у районі елеватора. Чорний дим помітно навіть в інших населених пунктах.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій частині Херсонської області намагалися ліквідувати одного з головних колаборантів. "Заступник голови ВЦА" дістав поранення, і його доправили до лікарні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що так звана влада Олешок та Скадовська "евакуюється" на територію тимчасово окупованого Криму, бо боїться наступу ЗСУ. Для перевезення колаборантів ворог використовує військові вантажні автомобілі, з собою дозволяє брати лише ручний багаж.

Нова Каховка знову не засне - у місті потужно вибухає склад зброї рашистів