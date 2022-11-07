У Каховці українські військові вдарили по базі окупантів: ворог приховує значні втрати

У Каховці ЗСУ завдали удару по будівлі базування підрозділу окупантів з 200 росіян
За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, завдано суттєвих втрат.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Наслідки ворог ретельно приховує, в місті посилено адміністративний та поліцейський режим та тиск на місцеве населення.
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано два результативних вильоти. Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах.
Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня - 14 росіян, три одиниці автобронетехніки, пункт управління БпЛА, а також три склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується.
В Бериславі від місцевих вимагають примусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.
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