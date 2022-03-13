У Каховці зник журналіст, у прокуратурі підозрюють окупантів

У Каховці зник журналіст, у прокуратурі підозрюють окупантів

Чоловік пішов з дому і не повернувся.

У Каховці Херсонської області зник журналіст газети "Новий день" Олег Батурін. Прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, до зникнення журналіста ймовірно причетні військовослужбовці ЗС РФ та особи незаконних військових формувань.

“Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статей 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, - йдеться у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення.

Відомо, що приблизно о 16:00 у суботу Олегу зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, що знаходиться неподалік будинку журналіста. Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися за 20 хвилин, але не повернувся. За повідомленням у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових. Олег Батурін працює журналістом газети "Новий день".

Раніше стало відомо, що у Новій Каховці зник активіст. Чоловік не виходить на зв’язок від вчорашнього дня.

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