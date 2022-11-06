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У Каховці ЗСУ завдали удару по будівлі, в якій перебували 200 окупантів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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326
Час на прочитання
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У Каховці ЗСУ завдали удару по будівлі, в якій перебували 200 окупантів

Наслідки удару ворог ретельно приховує.

Генеральне командування ЗСУ підтверджує ураження противника за попередні дні на Херсонщині. Так, у населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 жовтня.

"В місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються", - зазначаєть у Генштабі.

Додамо, що солдати російської армії активно імітують "евакуацію" на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Загалом ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів у Херсонській області. 

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Дата публікації
Перегляди
326
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