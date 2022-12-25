"У кавказців вбивати в крові": в РФ пенсіонерка висловилась, кому треба воювати в Україні (аудіо)

Російська бабця також пожалілась, що російські окупанти масово гинуть, "бо не можуть вистрілити в людину, їх так не виховували".

На одному з пропагандистських каналів Росії пенсіонерка вимагає відправляти на війну проти України мешканців Кавказу, бо на її думку "у них вбивати в крові". Жінці також не сподобалось, що кавказці живуть своїм життям і працюють, замість того, аби померти в Україні.

Відео із записом опублікували у Telegram-каналі "Ищи своих".

"А ви подивіться, у нас в республіці половина Кавказу тут, молоді чоловіки, чому їх не забирають на службу. Чому їх не забирають, вони стоять на ринках торгують. Адже це молоді, здорові хлопці. Справа в тому, що інші нації – татари, башкири так не виховані, щоби вбивати людину, а от кавказці – у них це в крові. Ось їх треба на фронт мобілізувати, тоді справа буде швидше", - заявила пенсіонерка.

Також, на її переконання, російські солдати масово гинуть на війні в Україні через "правильне виховання, просто не можуть вистрілити у людину".

"Справа в тому, що наші хлопці гинуть не через те, що вони не можуть воювати, вони не можуть у людину стріляти, ви зрозумієте, ми не виховували так дітей", - вважає росіянка.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 25 грудня, українські військові ліквідували вже близько 102 тисячі російських окупантів.

А у Республіці Тива сім'я мобілізованого солдата, який загинув на війні в Україні, в якості компенсації отримала дрова.

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