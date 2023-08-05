У Казахстані хочуть заборонити товари із символами Z, V та ПВК "Вагнер"

У Казахстані побільшало реклами та товарів, зокрема дитячих, з висловами "Армія Росія".

У Казахстані хочуть заборонити товари з російськими воєнними символами, зокрема Z, V та ПВК "Вагнер".

Про це пише NUR.

"У 2022 році у зв'язку з російсько-українським конфліктом, що почався в Казахстані, почастішали факти демонстрації, зокрема, на одязі, іграшках, транспортних засобах символіки Z або V", - заявили у прокуратурі.

Крім того, у країні побільшало реклами та товарів, зокрема дитячих, з висловами "Армія Росія". Правоохоронці зазначають, що такі дії викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

"Тому прокуратура запропонувала уряду заборонити виготовлення, ввезення, перевезення та розповсюдження в Казахстані продукції з символами, які використовуються "у збройних конфліктах, у військових чи інших насильницьких діях проти суверенітету та політичного режиму іншої держави", - вказано у повідомленні.

Ба більше, пропонується ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Раніше у Львівській області виник скандал через демонтаж кількох пам'ятників періоду СРСР. Місцева громада не повідомила про їхню наявність, а деякі жителі сіл вимагають не зносити символи тоталітарного режиму.

Читайте також: