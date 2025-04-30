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- Війна
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У Харкові кількість постраждалих зросла до 39 осіб: серед них діти та вагітна жінка
До лікарні міста наразі госпіталізовано четверо людей.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Харкові кількість постраждалих зросла до 39 осіб.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
«Зростає кількість постраждалих — вже 39 осіб», — йдеться у повідомленні.
В свою чергу начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є двоє дітей та вагітна жінка.
«Серед постраждалих — 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна жінка», — йдеться у повідомленні.
Він додав, що до лікарні міста наразі госпіталізовано четверо людей.
Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 29 квітня, ворог атакував Харків ударними дронами. В місті було чутно вибухи.
Ми раніше інформували, що у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.