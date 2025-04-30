У Харкові кількість постраждалих зросла до 39 осіб: серед них діти та вагітна жінка

Атака БпЛА на Харків / © MIL.IN.UA

Реклама

Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Харкові кількість постраждалих зросла до 39 осіб.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«Зростає кількість постраждалих — вже 39 осіб», — йдеться у повідомленні.

Реклама

В свою чергу начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є двоє дітей та вагітна жінка.

«Серед постраждалих — 16-річний хлопець, 5-річна дівчинка та 24-річна вагітна жінка», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що до лікарні міста наразі госпіталізовано четверо людей.

Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 29 квітня, ворог атакував Харків ударними дронами. В місті було чутно вибухи.

Ми раніше інформували, що у Дніпрі пізно ввечері 29 квітня пролунало понад 10 вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.