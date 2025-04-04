У Харкові постійно зростає кількість поранених, під завалами може перебувати 10-річна дитина

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Під завалами у Харкові 4 квітня перебуває ще троє людей, повідомив попередню інформацію міський голова Ігор Терехов.

Про це інформує Суспільне.Харків.

Серед трьох людей під завалами може перебувати дитина, повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

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За попередніми даними, троє людей під завалами у Новобаварському районі Харкова — це члени однієї родини.

32 постраждалих на цю хвилину.

У двоповерховому будинку, який частково зруйнований ударом БпЛА, у момент удару, за словами сусідів, перебували у квартирі на другому поверсі батько та мати приблизно 40 років з донькою від 10 до 12 років.

У квартирі на першому поверсі проживали мати 70 років і син 50 років. Двох людей з-під завалів вже витягнули, їхні особи ще встановлюють — тіла суттєво обгоріли. Про це розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, що унаслідок атаки ворога у міста загинуло двоє осіб.