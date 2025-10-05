У Харкові пролунали вибухи – міський голова

Вибух / © Associated Press

У Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки, попередньо місто обстріляне російськими ударними безпілотними літальними апаратами.

Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У Харкові вибухи. Попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами. Будьте обережні!" — написав Ігор Терехов.

Наразі у місті та області діє повітряна тривога, оголошена через загрозу застосування БПЛА.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до оголошення відбою. Інформація щодо місць влучань та можливих руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 5 жовтня Росія вбила цілу родину з чотирьох осіб під час повітряної атаки. Це сталося на Львівщині. Унаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у селі Лапаївка.

Під час комбінованої атаки РФ на заході України пролунала серія вибухів, частина Львова опинилася без електрики. Після обстрілів у Львові зайнялося декілька пожеж, зокрема горить індустріальний парк Sparrow.