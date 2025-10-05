ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

У Харкові пролунали вибухи – міський голова

Міський голова Ігор Терехов підтвердив атаку ворожих бойових дронів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Вибух

Вибух / © Associated Press

У Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки, попередньо місто обстріляне російськими ударними безпілотними літальними апаратами.

Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У Харкові вибухи. Попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами. Будьте обережні!" — написав Ігор Терехов.

Наразі у місті та області діє повітряна тривога, оголошена через загрозу застосування БПЛА.

Мешканців закликають залишатися в укриттях до оголошення відбою. Інформація щодо місць влучань та можливих руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, 5 жовтня Росія вбила цілу родину з чотирьох осіб під час повітряної атаки. Це сталося на Львівщині. Унаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у селі Лапаївка.

Під час комбінованої атаки РФ на заході України пролунала серія вибухів, частина Львова опинилася без електрики. Після обстрілів у Львові зайнялося декілька пожеж, зокрема горить індустріальний парк Sparrow.

Дата публікації
Кількість переглядів
239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie