У Харкові пролунали вибухи – міський голова
Міський голова Ігор Терехов підтвердив атаку ворожих бойових дронів.
У Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки, попередньо місто обстріляне російськими ударними безпілотними літальними апаратами.
Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі.
"У Харкові вибухи. Попередньо місто атаковане ворожими бойовими дронами. Будьте обережні!" — написав Ігор Терехов.
Наразі у місті та області діє повітряна тривога, оголошена через загрозу застосування БПЛА.
Мешканців закликають залишатися в укриттях до оголошення відбою. Інформація щодо місць влучань та можливих руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, 5 жовтня Росія вбила цілу родину з чотирьох осіб під час повітряної атаки. Це сталося на Львівщині. Унаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у селі Лапаївка.
Під час комбінованої атаки РФ на заході України пролунала серія вибухів, частина Львова опинилася без електрики. Після обстрілів у Львові зайнялося декілька пожеж, зокрема горить індустріальний парк Sparrow.