Безпілотник Shahed / © MIL.IN.UA

У Харкові в ніч проти 8 серпня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Харків зазнав атаки ворожим дроном „шахед“ — у місті пролунали вибухи», — йдеться у повідомленні.

Пізніше очільник міста заявив, що внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Раніше повідомлялося, що під час атаки на Запорізький район російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.