У Харкові викрили агента ФСБ, який будував командні пункти ЗСУ і передавав координати ворогу

Затриманий агент ФСБ / © СБУ

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Служба безпеки України викрила та затримала у Харкові 32-річного агента російської ФСБ, який працював у будівельній компанії, що зводить запасні командні пункти (ЗКП) для Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік спеціально влаштувався на роботу, щоб збирати інформацію про новозбудовані військові об’єкти та коригувати ракетно-бомбові удари окупантів.

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Як встановила СБУ, агент дізнавався точні координати командних пунктів під час встановлення вентиляційних систем для підземних укриттів. Він передавав ворогу не лише геолокації, а й важливі інженерні деталі цих об’єктів, що робило їх уразливими для атак.

Для конспірації зрадник регулярно видаляв усі повідомлення зі свого телефону після кожного контакту з куратором. Однак кіберфахівці СБУ задокументували його зв’язки з представниками ФСБ та зібрали достатньо доказів для затримання.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання. Одночасно правоохоронці провели заходи для додаткового захисту стратегічних локацій ЗСУ у Харківській області.

Розслідування також показало, що зловмисник фіксував рух бронетехніки українських військ на камеру свого телефона, зокрема під час повернення додому після роботи. Цю інформацію він також передавав ворогу.

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На підставі зібраних матеріалів зраднику повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Підозрюваний наразі перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі школяр перехитрив росіянина, який намагався завербувати його через Telegram.