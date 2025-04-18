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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи: ДСНС повідомила подробиці

Внаслідок атаки росіян одна людина загинула, ще понад сотня зазнали поранень.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Наслідки ворожого удару по Харкову

В ДСНС показали наслідки удару російських ракет по Харкову / © ДСНС

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи після ворожої атаки вранці п’ятниці, 18 квітня.

Про це повідомили у ДСНС України.

«Рятувальники ДСНС разом із комунальними службами міста ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Вивезено 45 куб. м будівельного сміття, демонтовано аварійні конструкції з трьох багатоквартирних будинків та навчального закладу», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники в Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

Рятувальники в Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи / © ДСНС

Рятувальники додали, що психологи ДСНС надали допомогу 150 постраждалим жителям Харкова. На жаль, люди також зазнали фізичних поранень.

«Внаслідок ракетного удару загинула 1 особа, постраждали 114, серед них 9 дітей», — уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, вранці Страсної п’ятниці росіяни запустили по Харкову три балістичні ракети. Одна з них розірвалась у повітрі над спальним районом.

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