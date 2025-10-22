- Дата публікації
У Харкові зросла кількість постраждалих після атаки РФ: подробиці
Росія вдарила по дитячому садку в Харкові, серед поранених — 5-річна дівчинка.
У Харкові внаслідок ворожого удару по дитячому садку кількість постраждалих зросла до десяти осіб.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Наразі відомо, що серед поранених — п’ятирічна дівчинка. Російські війська вчергове здійснили цинічну атаку на цивільну інфраструктуру, ціллю якої став дитячий навчальний заклад.
Нагадаємо, що сьогодні, 22 жовтня, росіяни вдарили трьома «Шахедами» по дитсадку в Харкові.
Кількість постраждалих внаслідок удару по садочку зросла до десяти, серед них — пʼятирічна дівчинка. Діти, на щастя, залишилися живі, проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поряд.
Мережу облетіло відео, як чоловік самотужки виносив дітей із садочка. Ним виявився генерал-майор цивільного захисту Олександр Волобуєв. Цього дня він дійсно допомагав виносити дітей після удару російського безпілотника по дитячому садку в Харкові 22 жовтня.
Як раніше повідомляв Ігор Терехов, було влучання трьох «Шахедів», усі вони були спрямовані по приватному дитячому садку. На щастя, діти були евакуйовані до найпростішого укриття, яке розташоване в підвальному приміщенні цього дитсадка. Працівники ДСНС евакуювали всіх дітей.