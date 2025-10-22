У Харкові зросла кількість постраждалих після атаки РФ: подробиці

Атака на Харків 22 жовтня / © ДСНС

У Харкові внаслідок ворожого удару по дитячому садку кількість постраждалих зросла до десяти осіб.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Наразі відомо, що серед поранених — п’ятирічна дівчинка. Російські війська вчергове здійснили цинічну атаку на цивільну інфраструктуру, ціллю якої став дитячий навчальний заклад.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 жовтня, росіяни вдарили трьома «Шахедами» по дитсадку в Харкові.

Кількість постраждалих внаслідок удару по садочку зросла до десяти, серед них — пʼятирічна дівчинка. Діти, на щастя, залишилися живі, проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поряд.

Мережу облетіло відео, як чоловік самотужки виносив дітей із садочка. Ним виявився генерал-майор цивільного захисту Олександр Волобуєв. Цього дня він дійсно допомагав виносити дітей після удару російського безпілотника по дитячому садку в Харкові 22 жовтня.

Як раніше повідомляв Ігор Терехов, було влучання трьох «Шахедів», усі вони були спрямовані по приватному дитячому садку. На щастя, діти були евакуйовані до найпростішого укриття, яке розташоване в підвальному приміщенні цього дитсадка. Працівники ДСНС евакуювали всіх дітей.