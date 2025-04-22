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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Херсоні ворог атакував дронами одну з лікарень - є постраждалі (фото)

Російські війська продовжують тероризувати мирне населення України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Атака РФ на Херсон

Атака РФ на Херсон / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні через атаку російських дронів постраждала лікарня, поранення отримали четверо осіб.

Про це повідомив Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

«Через удари БпЛА пошкоджено приміщення медзакладу, цивільні автівки та транспорт медиків. Постраждали четверо чоловіків, 1984, 1960, 2006 та 1981 років народження», — йдеться у повідомленні.

/ © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

/ © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

© Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, двом із них надали необхідну допомогу на місці та відправили на амбулаторне лікування. Ще двох госпіталізовано для подальшого спостереження у лікарні.

Нагадаємо, 22 квітня ворог вгатив по Запоріжжю, внаслідок удару поранення отримали 15 осіб, серед яких двоє дітей.

Також ворог обстріляв Харків. Попередньо, внаслідок «прильоту» БпЛА одна людина отримала поранення.

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