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У кількох областях повітряна тривога: де небезпечно

У кількох областях повітряна тривога: де небезпечно

Повітряна тривога 10 лютого

Слід перебувати в укриттях.

У деяких областях України вдень 10 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння для  областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - повідомили у ПСУ.

Станом на 12:17 "почервоніли" такі обалсті:

  • Полтавська
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Миколаївська

Згодом про небезпеку попередили також мешканців Київщини на Черкащини.

Новина доповнюється...

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