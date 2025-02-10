У кількох областях повітряна тривога: де небезпечно

У деяких областях України вдень 10 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - повідомили у ПСУ.

Станом на 12:17 "почервоніли" такі обалсті:

Полтавська

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Миколаївська

Згодом про небезпеку попередили також мешканців Київщини на Черкащини.

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