У кількох областях повітряна тривога: де небезпечно

Слід перебувати в укриттях.
У деяких областях України вдень 10 лютого оголошена повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу", - повідомили у ПСУ.
Станом на 12:17 "почервоніли" такі обалсті:
- Полтавська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Миколаївська
Згодом про небезпеку попередили також мешканців Київщини на Черкащини.
Новина доповнюється...