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У кількох областях України лунає повітряна тривога - загроза удару балістики (мапа)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У кількох областях України лунає повітряна тривога - загроза удару балістики (мапа)

Сирени пролунали в деяких областях України

Людей просять не ігнорувати сигнал про небезпеку.

В Україні вдень 14 жовтня сигнал повітряної тривоги лунає у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та у Криму.  

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння. Також можливі артилерійські обстріли з боку окупантів.

Повітряна тривога 14 жовтня 2023 (мапа) / ©
Повітряна тривога 14 жовтня 2023 (мапа)

"Увага! Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сирський розповів про активний наступ окупантів на кількох напрямках і важкі бої.

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Дата публікації
Перегляди
387
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