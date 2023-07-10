У кількох областях України оголосили повітряну тривогу: Повітряні сили ЗСУ назвали причини

У деяких регіонах - ракетна небезпека.
У понеділок, 10 липня, у Сумській, Чернігівській та Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ закликають бути у безпечних місцях через загрозу ракетних ударів.
Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ в телеграм-каналі.
Повітряну тривогу 10 липня о 15:46 спочатку оголосили у Запорізькій області. Об 16:05 - у Чернігівській та Сумській областях.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у даних регіонах існує ракетна небезпека через активність ворожої авіації.
"Повітряна тривога в Сумській та Чернігівській областях пов’язана з активністю ворожої армійської авіації вздовж кордону. Повітряна тривога в Запорізькій область пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив українців про ймовірність нових ракетних ударів по нашій державі після затишшя.
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