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У кількох областях України оголосили повітряну тривогу: Повітряні сили ЗСУ назвали причини

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Марія БойкоМарія Бойко
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У кількох областях України оголосили повітряну тривогу: Повітряні сили ЗСУ назвали причини

Сирени пролунали в низці областей

У деяких регіонах - ракетна небезпека.

У понеділок, 10 липня, у Сумській, Чернігівській та Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ закликають бути у безпечних місцях через загрозу ракетних ударів. 

Про це йдеться у повідомленні ПС ЗСУ в телеграм-каналі. 

Повітряну тривогу 10 липня о 15:46 спочатку оголосили у Запорізькій області. Об 16:05 - у Чернігівській та Сумській областях. 

Повітряна тривога 10 липня / ©
Повітряна тривога 10 липня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у даних регіонах існує ракетна небезпека через активність ворожої авіації. 

"Повітряна тривога в Сумській та Чернігівській областях пов’язана з активністю ворожої армійської авіації вздовж кордону. Повітряна тривога в Запорізькій область пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив українців про ймовірність нових ракетних ударів по нашій державі після затишшя.

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Дата публікації
Перегляди
5093
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