У кількох областях України оголосили повітряну тривогу: влада попереджає про небезпеку

Моніторингові групи повідомляють про загрози ударів іранськими дронами.
В Україні вночі, 2 квітня, оголосили повітряну тривогу. Влада попереджає про небезпеку.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Повітряну тривогу вночі оголосили у Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Луганській областях.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривоги.
"Не ігноруємо тривоги там, де вони є", - написав Єрмак.
Моніторингові групи повідомляють про загрозу ударів іранськими дронами.
Нагадаємо, Наєв назвав найефективнішу зброю проти іранських “Шахедів”.
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