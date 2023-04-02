У кількох областях України оголосили повітряну тривогу: влада попереджає про небезпеку

В Україні вночі, 2 квітня, оголосили повітряну тривогу. Влада попереджає про небезпеку.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Повітряну тривогу вночі оголосили у Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Луганській областях.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривоги.

"Не ігноруємо тривоги там, де вони є", - написав Єрмак.

Моніторингові групи повідомляють про загрозу ударів іранськими дронами.

Нагадаємо, Наєв назвав найефективнішу зброю проти іранських “Шахедів”.

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