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У кількох областях України оголосили повітряну тривогу: влада попереджає про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У кількох областях України оголосили повітряну тривогу: влада попереджає про небезпеку

У низці українських областей знову лунають сирени / Фото: ТСН.ua

Моніторингові групи повідомляють про загрози ударів іранськими дронами.

В Україні вночі, 2 квітня, оголосили повітряну тривогу. Влада попереджає про небезпеку. 

Про це свідчить мапа повітряних тривог. 

Повітряну тривогу вночі оголосили у Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Луганській областях. 

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривоги. 

"Не ігноруємо тривоги там, де вони є", - написав Єрмак. 

Моніторингові групи повідомляють про загрозу ударів іранськими дронами. 

Нагадаємо, Наєв назвав найефективнішу зброю проти іранських “Шахедів”

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Дата публікації
Перегляди
3397
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