У кількох областях України оголосили тривогу: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Українців закликають бути в укриттях.

Ввечері, 12 липня, у Донецькій та Харківській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів.

Про це ПС ЗСУ повідомили на своєму телеграм-каналі.

О 19:50 повітряну тривогу оголосили у Донецькій області, о 19:55 - у Харківській. Українців закликають бути в укриттях до відбою небезпеки.

Повітряна тривога 12 липня

Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на східних кордонах України.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі 12 липня пролунали сильні вибухи. Окупанти вдарили по місту невідомим військовим об'єктом. На місці обстрілу постраждало багато людей.

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