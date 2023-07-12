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У кількох областях України оголосили тривогу: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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1164
Час на прочитання
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У кількох областях України оголосили тривогу: Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку

Сирени пролунали в низці областей.

Українців закликають бути в укриттях.

Ввечері, 12 липня, у Донецькій та Харківській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів. 

Про це ПС ЗСУ повідомили на своєму телеграм-каналі. 

О 19:50 повітряну тривогу оголосили у Донецькій області, о 19:55 - у Харківській. Українців закликають бути в укриттях до відбою небезпеки.

Повітряна тривога 12 липня / ©
Повітряна тривога 12 липня

Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на східних кордонах України. 

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Запоріжжі 12 липня пролунали сильні вибухи. Окупанти вдарили по місту невідомим військовим об'єктом. На місці обстрілу постраждало багато людей. 

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Дата публікації
Перегляди
1164
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