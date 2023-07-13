У кількох областях України оголосили тривогу: Повітряні сили ЗСУ попереджають про небезпеку

Українців закликають бути у безпечних місцях.
У четвер, 13 липня, у частині областей України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістичними ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну тривогу 13 липня оголосили у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів балістичними ракетами.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 13 липня російські окупанти здійснили на південь України комбіновану атаку та використали тактику розосередження зусиль Сил оборони і ППО.
Читайте також:
- "Циклон" – не "Москва": експерт про новий російський корабель для атак України
- Сотні росіян стали "хорошими": ЗСУ вдало влучили по окупантах та їхньому "коменданту" в Токмаку
- Єрмак показав наслідки обстрілу Запорізької області