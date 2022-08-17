У Кирилівці "розквітла бавовна": туди окупанти раніше звезли свою техніку

В окупованій Кирилівці Запорізької області 17 серпня прогриміли вибухи. Саме до цього курортного містечка з Мелітополя окупанти звезли свою військову техніку.

Загарбники боялися, що до їхньої техніки в Мелітополі дістануть ЗСУ, проте "наші сили всюди".

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Мережі.

"Чергова бавовна для русні у Кирилівці. Цього року рашисти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі. Натомість "націоналізували" бази відпочинку і готельні комплекси, хизуючись тим, як вони відпочивають", – зауважив міський голова.

Він додав, що російські загарбники перемістили до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що у Мелітополі до неї дістануть ЗСУ.

"Що ж, наші сили всюди: і ззовні, і всередині лігва ворога. А рашистам цього літа підпікає не тільки від сонця", – додав Федоров.

Нагадаємо, раніше цього ж дня мер повідомив про сильний вибух біля комендатури окупантів у центрі Мелітополя.

Оце так поворот: прихильники "русского міра" зібрали гроші на безпілотник для ЗСУ

Читайте також: