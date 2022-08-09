У Кирилівці зафіксували "бавовну" для окупантів на узбережжі Азовського моря (відео)

У тимчасово захопленій Кирилівці Запорізької області зафіксували на відео щонайменше два вибухи і та густий дим, що валить вже кілька годин.
Саме на узбережжя Азовського моря російські окупанти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, додавши відповідне відео.
Він зауважив, що цей день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці.
"Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось, все ж дістали", – написав Федоров.
"Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію", – додав міський голова Мелітополя.
Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.
Читайте також:
- Винищувачі і бомбардувальники: супутникові фото показали, що було на аеродромі в Криму до вибухів
- Радіація вразить мільйон людей: експертка попередила про наслідки катастрофи на ЗАЕС і закликала вивезти дітей
- "Можуть почати відступ": експерт назвав два варіанти дій окупантів на Херсонському напрямку