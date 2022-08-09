У Кирилівці зафіксували "бавовну" для окупантів на узбережжі Азовського моря (відео)

У тимчасово захопленій Кирилівці Запорізької області зафіксували на відео щонайменше два вибухи і та густий дим, що валить вже кілька годин.

Саме на узбережжя Азовського моря російські окупанти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, додавши відповідне відео.

Він зауважив, що цей день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, а й в українській Кирилівці.

"Бавовна для орків на узбережжі Азовського моря, куди рашисти ще місяць тому звозили свою військову техніку в надії, що там ЗСУ до неї не дістануть. Сподіваємось, все ж дістали", – написав Федоров.

"Зафіксовано принаймні два вибухи і шквал густого диму вже протягом двох годин. Чекаємо на детальну інформацію", – додав міський голова Мелітополя.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

У Криму потужні вибухи на головному аеродромі російських окупантів

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