У Кіровоградській області збили дві російській ракети

У Кіровоградській області збили дві російській ракети

У четвер, 21 квітня, окупанти країни-терористки Росії випустили ракети.

У Кіровоградській області силам протиповітряної оборони вдалося збити дві російські ракети.

Про це у п'ятницю, 22 квітня, у відеозверненні повідомив гoлoвa oблaснoї військoвoї aдміністpaції Андpій Рaйкoвич.

"Чистий четвер у небі над Кіровоградщиною завершився знищеннмя українською протиповітряною обороною двох ворожи ракет", - розповів він.

Інформації про потерпілих чи завдані збитки очільник ОДА не повідомив.

Як повідомлялося протягом,минулої доби, 21 квітня, українським військовим вдалося знищили 15 повітряних цілей російських окупантів.

Протягом 20 квітня через несприятливі погодні умови ворог практично не застосовував у районах ведення бойових дій авіацію. Та захисники все ж таки ліквідували чотири повітряні цілі російських окупантів.

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