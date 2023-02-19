У Китаї анонсували "мирний план" щодо війни в Україні до 24 лютого: що відомо (відео)

Влада Китаю, яка офіційно зберігала нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення РФ до України, анонсувала документ, в якому представлять своє бачення врегулювання війни Росії проти України.

Про це повідомив радник президента Китаю Сі Цзіньпіна Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє CNN.

Він наголосив, Китай схвильований "розмахом" війни в Україні, і висловив думку, що між Україною та Росією потрібні переговори. Війну проти України він називав "українською кризою".

Також читайте Китай може надати Росії військову допомогу: чому Пекін остаточно стає на бік зла

"Ця війна не має продовжуватися. Конфлікти та війни не мають переможців, їх не можна вирішити простим способом — протистоянню треба запобігати", — сказав один із китайських лідерів.

Китайський дипломат також анонсував, що до кінця лютого КНР подасть документ із викладом позиції щодо політичного врегулювання війни Росії проти України.

"Ми дещо запропонуємо. І це буде китайська позиція щодо політичного врегулювання кризи в Україні. На річницю (повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого — ред. ) ми опублікуємо документ з нашою позицією. У документі ми повторимо пропозиції, зроблені головою КНР Сі Цзіньпіном, у тому числі про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватись мети та принципів Статуту ООН, про необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню, — сказав керівник Офісу закордонних справ ЦК Компартії Китаю.

Китайський чиновник також нагадав переговори, які були в Білорусі і Туреччині, які " потім зірвалися".

"І все повернулося на круги своя. Ми не знаємо чому. Які причини? Але ми відчуваємо, що є певні сили, які не хочуть, щоб мирні переговори були успішними і щоби війна припинилася якнайшвидше. Їх не турбує смерть українського народу чи зростаюча шкода для Європи. Я боюся, що у них є більші стратегічні цілі, ніж Україна", - сказав він.

Як повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Фібріґ, яка працює Мюнхені, при цьому представник Китаю жодним словом не згадав воєнні злочини російських солдатів, які особливо відкрилися, коли після згаданих переговорів Росію прогнали з Чернігівщини і Київщини.

На пропозицію мирних ініціатив від Китаю відреагували в Європі. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що

важливий кожен шанс на мир, однак територіальні поступки Росії виключені, а війна не припинеться, поки російські війська не приберуться з України.

У США застерегли Китай від військової допомоги Росії. Ентоні Блінкен заявив американським ЗМІ, що китайські компанії вже надають "нелетальну підтримку" Росії, а нова інформація свідчить про те, що Пекін може надати Росії зброю. Це ескалація і матиме серйозні наслідки, попереджають американці.

Нагадаємо, 18 лютого головний дипломат України Дмитро Кулеба, який очолює українську делегацію в Мюнхені, мав зустріч із Ван Ї. Зустріч тривала близько півгодини. Кулеба наголосив, що мир в Україні настане тільки після нашої перемоги.

У коментарі ТСН глава МЗС України сказав, що задоволений розмовою, а діалог був відкритим і можна відверто обговорити те, які злочини Росія робить в Україні.

За даними The Wall Street Journal, попри міжнародні санкції і експортний контроль Росія отримує з інших країн технології подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній промисловості і сприяють веденню війни в Україні. Серед країн-постачальників — Китай.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.