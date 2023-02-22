У Китаї відхрестилися від постачань зброї РФ і звинуватили США у "брехні"

У МЗС Китаю назвали війну в Україні "кризою".
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін не розглядає питання постачання зброї Росії для її використання у війні проти України.
Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу, повідомляє CNN.
Китайський міністр звинуватив США та НАТО в мовляв поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна у війні і звинуватив Штати та Альянс у тому, що вони буцімто є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".
"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрістю, яка була використана і розкрита на початку української кризи", — сказав Ван Веньбінь.
Крім того, представник МЗС Китаю сказав, що Пекін закликає НАТО "припинити паплюжити КНР необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та протистояння блоків, а також припинити розпалювати конфронтацію".
Нагадаємо, США застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.
Також ЗМІ повідомляли, що Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною. Деякі з дронів постачає компанія з КНР DJI.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг повторив занепокоєння США щодо того, що Китай може постачати Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.
Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що китайська сторона його запевнила, що Пекін не постачатиме зброю жодній країні, яка перебуває у стані війни.
У Польщі ж заявили, що Пекін та Кремль уже співпрацюють у сфері пропаганди. І незадовго до роковин російського вторгнення в Україну китайці розпочинають дипломатичний наступ, спрямований на руйнування єдності Заходу та членів НАТО.
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