У Китаї відхрестилися від постачань зброї РФ і звинуватили США у "брехні"

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін не розглядає питання постачання зброї Росії для її використання у війні проти України.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь на брифінгу, повідомляє CNN.

Китайський міністр звинуватив США та НАТО в мовляв поширенні неправди щодо потенційної ролі Пекіна у війні і звинуватив Штати та Альянс у тому, що вони буцімто є "найбільшим джерелом зброї на полі бою в Україні".

"Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрістю, яка була використана і розкрита на початку української кризи", — сказав Ван Веньбінь.

Крім того, представник МЗС Китаю сказав, що Пекін закликає НАТО "припинити паплюжити КНР необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та протистояння блоків, а також припинити розпалювати конфронтацію".

Нагадаємо, США застерігають, що Пекін серйозно наблизився до межі надання Москві летальної військової допомоги.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія використовує китайські безпілотники у війні з Україною. Деякі з дронів постачає компанія з КНР DJI.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повторив занепокоєння США щодо того, що Китай може постачати Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

О чільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що китайська сторона його запевнила, що Пекін не постачатиме зброю жодній країні, яка перебуває у стані війни.

У Польщі ж заявили, що Пекін та Кремль уже співпрацюють у сфері пропаганди. І незадовго до роковин російського вторгнення в Україну китайці розпочинають дипломатичний наступ, спрямований на руйнування єдності Заходу та членів НАТО.

Читайте також: