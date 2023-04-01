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"У Китаї відкинули план": аналітики ISW оцінили спроби Путіна створити антизахідну коаліцію

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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"У Китаї відкинули план": аналітики ISW оцінили спроби Путіна створити антизахідну коаліцію

Фото: Associated Press

Путін намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном для спроб згуртувати решту світу проти Заходу.

Російський диктатор Путін не полишає спроб створити антизахідну коаліцію. Задля цього він затвердив нову концепцію зовнішньої політики РФ.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Інституту, в новій концепції Захід зображується як антиросійська і міжнародна дестабілізуюча сила.

У Росії вважають, що проти Кремля триває гібридна війна з боку США та їхні "сателітів". У цій концепції Росія представлена як країна, яка бажає створити багатополярний світовий порядок і для цього визначені зовнішньополітичні завдання Росії.

На думку аналітиків, глава Кремля намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном для спроб згуртувати решту світу проти Заходу. Утім, результати зустрічі свідчать про протилежне.

"Путін використовував зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20 – 22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу, і новий документ, ймовірно, має на меті підтримати спроби Кремля активізувати пропозиції до неприєднання країни для формування більш узгодженого антизахідного блоку", – йдеться у повідомленні.

Ведучи подвійну китайський лідер Сі відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із Заходом.

В ISW також стверджують, що Кремль оприлюднив нову зовнішньополітичну концепцію саме напередодні головування в Раді Безпеки ООН, щоб створити інформаційні умови для майбутніх зусиль в Організації, спрямованих на формування антизахідної коаліції.

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Дата публікації
Перегляди
782
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