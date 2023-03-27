У Китаї занепокоєні ядерними погрозами Путіна: у МЗС зробили заяву

У МЗС Китаю заявили, що ні за яких обставин не можна розв’язати ядерну війну.

У МЗС Китаю через погрози Путіна кажуть, що ні за яких умов не можна розв’язати ядерну війну.

Про це під час брифінгу повідомив речниця МЗС КНР Мао Нін.

За її словами, необхідно “зосередитися на дипломатичному вирішенні проблем”. Чиновниця також послалася на спільну заяву лідерів ядерних держав, зроблену 5 січня 2022 року, в якій йдеться про те, що перемогти в ядерній війні неможливо.

"У заяві підкреслювалося, що слід уникати воєн між державами, що володіють ядерною зброєю, і знижувати стратегічні ризики", - зазначила Мао Нін.

Що цікаво, ніяких конкретних імен або держав вона не назвала.

Нагадаємо, що після погрози російського диктатора Володимира Путіна розмістити у Білорусі ядерну зброю міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав до нових санкцій.

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