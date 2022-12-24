У Китаї заявили, що не хочуть "обирати між друзями", кого підтримувати на війні - Україну чи РФ

Дипломат також визнав, що російське вторгнення до України зашкодило відносинам Пекіна з ЄС.

Посол Китаю у Євросоюзі Фу Конг заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України поставило Китай "у дуже складне становище". Він наголосив, що китайська влада не хоче "обирати між друзями" — Україною та Росією.

Про це він розповів в інтервʼю газеті South China Morning Post.

"Ми зазнаємо побічної шкоди від цієї кризи. І Україна, і Росія є хорошими друзями, тому ми не хочемо вибирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції", - уточнив він.

Посол наголосив, що війна в Україні створила "велику напругу" у відносинах між Європою та Китаєм.

"На другий день після початку цієї операції відбулася важлива телефонна розмова між президентом Китаю Сі та президентом Путіним, і під час цієї розмови президент Сі чітко висловився за пошук мирного рішення. За 10 місяців після цього факти свідчать про те, що Китай не надає військової допомоги Росії. Насправді, наша позиція була досить збалансованою, погодьтеся, і ми готові долучатися до будь-яких мирних зусиль", — запевнив він.

Нагадаємо, 21 грудня, коли Зеленський літав до Байдена, заступник очільника Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв прибув до Пекіна і зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За інформацією пропагандистів, Медведєв нібито також передав у Пекіні для лідера Китаю листа від Путіна.

20 грудня німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр під час розмови телефоном з китайським лідером Сі Цзіньпіном попросив його використати свій вплив на диктатора Володимира Путіна для завершення війни в Україні.

Китай закликають до втихомирення Росії

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