У Китаї знову закликали до "мирних переговорів", на яких наполягає Кремль

У Китаї знову заговорили про необхідність початку та званих "мирних переговорів" між Україною та РФ, на яких наполягає Кремль.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, інформує CNN.

Таким чином міністр прокоментував візит лідера КНДР Сі Цзіньпіня до Москви, в чергове назвав російську агресію "українською кризою".

Цінь Ган заявив, що Пекін у цій війні не виступає ані творцем, ані стороною конфлікту. Він заявив, що Китай виступає у ролі "захисника", який підтримує політичне врегулювання та сприяє мирним переговорам. Водночас міністр звинуватив деякі країни у "розпалюванні війни", не назвавши їх.

"Деякі країни навмисно перешкоджають мирним переговорам заради власних геополітичних інтересів і навіть вигадують усілякі чутки та брехню, щоб атакувати та дискредитувати Китай", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що якщо Китай справді прагне миру, він має сказати Росії забиратися геть з України.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Державного департаменту США Нед Прайс заявляв, що Пекін повинен змусити Москву вивести свої війська з території України, якщо хоче відігравати конструктивну роль у процесі зупинення війни.