У Києві 3 березня після 7 години ранку для транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости

У Києві 3 березня після 7 години ранку для транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости

Через Південний міст проїзду не буде.

У Києві 3 березня після 7 години ранку для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Завтра після закінчення комендантської години, з 7.00 для сполучення між лівим і правим берегами для приватного і громадського транспорту будуть відкриті Північний і Дарницький мости. Через Південний міст проїзду не буде", - заявив Кличко.