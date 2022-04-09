У Києві активісти позрізали назви російських міст із пам’ятника танкістам на Шулявці: тепер там нові назви

У міській владі із розумінням поставились до такої ініціативи людей.

Жодної Москви, Ленінграда, Тули чи Сталінграда- активісти та бійці тероборони прибрали назви міст-героїв Росії на столичній Шулявці, на стелах біля пам'ятника танкістам. Тепер тут назви наших міст-героїв - Охтирка, Миколаїв, Буча, Ірпінь, і звичайно ж Маріуполь.

Про це йдеться в ТСН.

Пам'ятник з містами країни-окупанта є в Києві. Та без довгих дебатів, голосувань та постанов місцевої влади з допомогою болгарки та молотка назви російських міст зникають з української стели на Шулявці.

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Замість Тули, в якій зараз у три зміни росіяни збирають зброю проти українців, наші хлопці монтують назву нашого південного форпосту - Миколаєва. Перехожі одразу помічають нововведення, фотографують.

«Гарна ініціатива, потрібно змінювати, у нас нові міста-герої Для мене в першу чергу Маріуполь. Так і повинно бути, давно повинно бути!», - підтримують перехожі.

Зі старих назв залишають лише три міста - Севастополь, Керч та Київ, але назву столиці підправляють "болгаркою".

Відтепер замість Москви та Ленінграда - Херсон і Буча. На цій Алеї з'явилися наші міста-герої. Це Охтирка, Волноваха, Харків, Миколаїв, звичайно ж Ірпінь та Гостомель. Але центральне місце наші хлопці віддали звичайно нашому багатостраждальному Маріуполю.

Танк на Шулявці зі стелою ще у 70 році взяли під охорону як пам'яток історії, Київській міській владі, очевидно доведеться постфактумом прийняти постанову про зміну міст-героїв. Повернути все назад точно вже не вдасться, букви з яких складалиися слова Москва, Тула, Ленінград, викинули на смітник. А от сам танк активісти не чіпали. У цій війні уже багато танкістів, які заслужили на такий пам'ятник.

У коментарі ТСН перший заступник голови КМДА Микола Поворознюк, що міська влада підтримує зміну назв міст-героїв на Алеї, але вважають, що це має бути в законному порядку. «Та нормальна позиція міста до того, що люди перейменували. У людей є така позиція на сьогоднішній день в частині ініціатив в частині того, що вони хочуть позбутися цього комуністичного минулого, або спільного минулого з Росією. Ми підтримуємо громадську ініціативу в частині перейменування вулиць, площ, станцій метрополітену, алей героїв чи будь-чого, ми цю ініціативу однозначно підтримуємо, єдине, що всі перейменування для того, щоб вони були законні вони мають бути здійсненні в законний на сьогоднішній день спосіб», - каже Поворозник.

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