 У Києві без світла залишається 25% житлового фонду - КМВА

Після ракетного обстрілу Києва та області, який Росія завдала 23 листопада, без електропостачання в режимі аварійного відключення залишається 25% житлового фонду столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста. Громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси. На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю.

Нагадаємо, що заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що зараз енергетики підключають критичну інфраструктуру Києва. Далі електропостачання відновлять у житлових будинках.

Мер Києва Віталій Кличко раніше заявив, що евакуації у Києві у разі найкритичнішого варіанту, коли буде блекаут через атаки РФ, не передбачається, але міська влада готується надати допомогу у разі потреби, зокрема, шляхом розгортання пунктів обігріву.

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