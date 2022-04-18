У Києві біля "Жулян" затримали ворожих диверсантів із бойовою зброєю (фото)

Зловмисники заявили, що нібито належать до тероборони Києва.

У Києві біля міжнародного аеропорту "Жуляни" вдень 18 квітня поліція затримала ворожу ДРГ. Порушники представились працівниками тероборони міста, втім ця інформація не підтвердилась. Під час обшуку у зловмисників слідчі виявили автоматичну зброю, гранату, міну, тротил та гранатомет. Їм загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Про це повідомили у столичній поліції.

Так, на вулиці Генерала Наумова, що у Святошинському районі столиці, стався конфлікт між двома чоловіками, під час якого один із них здійснив декілька пострілів у землю. На місце викликали поліцію. Чоловіки представилися копам працівниками територіальної оборони Києва, однак ця інформація не підтвердилася.

Правоохоронці у 43-річного киянина, який здійснив постріли, вилучили автоматичну зброю зі знищеними номерними знаками та 87 набоїв до неї. В 34-річного уродженця Київської області вилучили гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2.

Згідно з висновком експерта, така зброя належить до бойової, а боєприпаси придатні до використання. Порушників затримали.

Також під час обшуку в складському приміщенні одного із фігурантів слідчі вилучили ящик тротилу, протитанкову міну без запалу та ручний протитанковий гранатомет. Усе вилучене направлено на відповідні експертизи. За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

Фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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