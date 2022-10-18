У Києві через атаку РФ вода у кранах каламутна або її взагалі немає: коли з'явиться і що робити людям

У Києві 18 жовтня після ранкової атаки РФ на інфраструктуру попередили про зниження тиску у водопровідній мережі та підвищення кольоровості й каламутності води.

Про це попередила пресслужба "Київводоканалу".

"Через пошкодження об'єктів енергозабезпечення можливе зниження тиску у водопровідній мережі міста, а також може спостерігатися підвищення кольоровості та каламутності води", - сказано в повідомленні.

У "Київводоканалі" запевнили, що роблять все можливе, щоб попри цинічні атаки РФ місто було забезпечене мінімальним об’ємом води. Там додали, що посилено контролюватимуть якість води та інформуватимуть людей про результати.

За даними комунальників, станом на 11:40 на правому березі тиск було стабілізовано, на лівому березі тиск це обіцяють зробити протягом найближчих годин.

"У Печерському районі можлива відсутність водопостачання, в такому разі підвоз води буде здійснюватись автотранспортом. Така ситуація триватиме до усунення пошкоджень інфраструктури, орієнтовно протягом однієї доби", - додали в "Київводоканалі".

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці необхідно максимально економити воду та електроенергію поки ліквідовують наслідки російської ракетної атаку. Він закликав киян не вмикати потужні електроприлади: кондиціонери, електрочайники, мікрохвильові печі тощо.

Кличко зазначив, що в оселях, де понижений тиск у водопровідній мережі, потрібно максимально економно витрачати воду.

Ранковий обстріл України

Зауважимо, що вранці 18 жовтня війська РФ продовжили кошмарити українців - ворог атакував дронами та ракетами низку великих міст України, зокрема, Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

У низці міст є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ударів є перебої із водою та світлом.

Все, що станом на зараз відомо про ситуацію у Києві, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: