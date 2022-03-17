У Києві через ворожий обстріл сталося кілька пожеж: горіли машини, склад та трава

У Києві через ворожий обстріл сталося кілька пожеж: горіли машини, склад та трава

Інформація про пожежу рятувальникам надійшла о 16.30.

У Святошинському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу сталося одразу кілька пожеж. Горіли два автомобілі, а також склад та трава на площі 5 тисяч "квадратів".

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.

Як стало відомо, інформація про пожежу рятувальникам надійшла о 16.30. В результаті обстрілу спалахнули два автомобілі. Одна людина загинула. Крім того, спалахнули близько 5 тисяч квадратних метрів трав'яного настилу.

Пожежа сталася і на одному із столичних складів. Площа спалаху склала 10 тисяч "квадратів".

“Є загроза вибуху снаряду, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі загинула одна людина”, - розповіли в ДСНС Києва.

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