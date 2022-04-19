У Києві чоловік під час прогулянки на Печерську знайшов розтяжку (фото)

У Києві чоловік під час прогулянки на Печерську знайшов розтяжку (фото)

У Києві місцевий чоловік натрапив на розтяжку поміж складеного сухого гілля та предмет схожий на гранату.

Інцидент стався на вулиці Госпітальній. Небезпечну знахідку чоловік знайшов під час прогулянки.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Після небезпечної знахідки чоловік викликав поліцейських. Патрульні, які вирушили за вказаною адресою, викликали саперів і забезпечили охорону місця події.

Цим інцидентом поліція вкотре нагадує, що треба бути уважними та обережними та не чіпати невідомих речей та предметів.

"Щодня рятувальники працюють над тим, аби знешкодити боєприпаси, якими російські окупанти всіяли наше місто. У разі виявлення підозрілих предметів просимо зберігати спокій і негайно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102" , - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у звільнених селах на Київщині досі не можуть перепоховати вбитих через заміновані росіянами цвинтарі.

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