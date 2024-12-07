У Києві, Харкові, Одесі та Львові світло можуть вимикати по 16 годин на добу

В Україні при значних пошкодженнях енергетичної інфраструктури найбільше постраждають міста-мільйонники.

Про це розповів енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв каналу Київ 24.

"Якщо середньодобові температури будуть менше 10 градусів Цельсія, то очікуємо по 10-12 годин без стабільного електропостачання на добу. Найбільш вразливими є міста-мільйонники, такі як Київ, Харків, Одеса, також у зоні ризику місто Львів", - розповів він.

За його словами, наслідки атаки будуть зрозумілішими, коли стане відомо, що саме ворог пошкодить.

Нагадаємо: джерела в енергетичній галузі повідомляли, що у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків відключень світла з 2025 року. Передбачається, що всі області можуть бути поділені на декілька зон для більш рівномірного розподілу навантаження. Наразі загальна кількість годин відключень за місяць для всіх споживачів приблизно однакова, але протягом тижня чи доби можливі суттєві коливання.

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