У Києві і більшості областей оголошено повітряну тривогу – що летить і куди

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Пізно ввечері 16 січня Київ і більшість областей охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від російських безпілотників.

Карта повітряних тривог станом на 22:38

За інформацією моніторингових каналів, рух БПЛА станом на 22.20 мав такий вигляд:

Київщина→Житомирщина.

Київщина→Обухів/р-н.

Чернігівщина→Київщина.

Чернігівщина→Сумщина.

Сумщина→Харківщина|Полтавщина

Харківщина→Харків/р-н.

Кіровоградщина→Миколаївщина.

Також повідомлялося, що вибухи лунали у передмісті Києва та Харкові.

Крім того, Повітряні сили оголосили загрозу застосування балістичного озброєння для Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відповів, чи працюватиме громадський транспорт у столиці під час тривог.

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