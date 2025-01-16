У Києві і більшості областей оголошено повітряну тривогу – що летить і куди

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Пізно ввечері 16 січня Київ і більшість областей охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від російських безпілотників.
За інформацією моніторингових каналів, рух БПЛА станом на 22.20 мав такий вигляд:
- Київщина→Житомирщина.
- Київщина→Обухів/р-н.
- Чернігівщина→Київщина.
- Чернігівщина→Сумщина.
- Сумщина→Харківщина|Полтавщина
- Харківщина→Харків/р-н.
- Кіровоградщина→Миколаївщина.
Також повідомлялося, що вибухи лунали у передмісті Києва та Харкові.
Крім того, Повітряні сили оголосили загрозу застосування балістичного озброєння для Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
Раніше мер Києва Віталій Кличко відповів, чи працюватиме громадський транспорт у столиці під час тривог.
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