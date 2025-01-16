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У Києві і більшості областей оголошено повітряну тривогу – що летить і куди

У Києві і більшості областей оголошено повітряну тривогу – що летить і куди

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Пізно ввечері 16 січня Київ і більшість областей охопила масштабна повітряна тривога через загрозу від російських безпілотників.

Карта повітряних тривог станом на 22:38 / ©
Карта повітряних тривог станом на 22:38

За інформацією моніторингових каналів, рух БПЛА станом на 22.20 мав такий вигляд:

  • Київщина→Житомирщина.
  • Київщина→Обухів/р-н.
  • Чернігівщина→Київщина.
  • Чернігівщина→Сумщина.
  • Сумщина→Харківщина|Полтавщина
  • Харківщина→Харків/р-н.
  • Кіровоградщина→Миколаївщина.

Також повідомлялося, що вибухи лунали у передмісті Києва та Харкові.

Крім того, Повітряні сили оголосили загрозу застосування балістичного озброєння для Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відповів, чи працюватиме громадський транспорт у столиці під час тривог.

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