У Києві і\та низці областей України оголошена повітряна тривога: мапа

Україною шириться повітряна тривога.
Удень 19 грудня регіонами України почала поширюватися повітряна тривога. Станом на 13:40 її оголошено у більшості областей України та в незаконно окупованому українському Криму.
Про це свідчить інформація з мапи тривог.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і залишатися в укриттях до відбою.
Нагадаємо, вночі 19 грудня Росія масштабно атакувала дронами Київ. Кілька вибухів пролунали в Солом’янському та Шевченківському районах столиці.
Внаслідок атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.
За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожі БПЛА, з яких вдалося знищити 18.
Також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами". Є багато руйнувань.
Загалом Повітряні сили ЗСУ протягом ночі 19 грудня знищили 30 "Shahed".
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