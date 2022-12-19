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У Києві і\та низці областей України оголошена повітряна тривога: мапа

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У Києві і\та низці областей України оголошена повітряна тривога: мапа

Україною шириться повітряна тривога.

Удень 19 грудня регіонами України почала поширюватися повітряна тривога. Станом на 13:40 її оголошено у більшості областей України та в незаконно окупованому українському Криму.

Про це свідчить інформація з мапи тривог.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і залишатися в укриттях до відбою.

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Нагадаємо, вночі 19 грудня Росія масштабно атакувала дронами Київ. Кілька вибухів пролунали в Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Внаслідок атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.

За час повітряної тривоги в небі над столицею було зафіксовано 23 ворожі БПЛА, з яких вдалося знищити 18.

Також вночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами". Є багато руйнувань.

Загалом Повітряні сили ЗСУ протягом ночі 19 грудня знищили 30 "Shahed".

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Дата публікації
Перегляди
9092
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