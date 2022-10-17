У Києві копи збили дрон стрілецькою зброєю: голова МВС пояснив, чому цього не можна робити цивільним

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників зброї не збивати дрони.

Про це міністр сказав в ефірі телемарафону 17 жовтня.

Очільник МВС закликав громадян не наражати себе й інших на небезпеку, адже вірогідність збиття дрона не підготовленою людиною з пістолета, є надзвичайно малою. Натомість цивільні можуть травмувати себе чи інших.

Він закликав залишити збиття дронів спеціально навченим фахівцям: військовим та поліцейським.

"Поліцейські відкривали вогонь, бо бачили, що дрони один за одним прилітали, і один з них був збитий. Ми були на місці і бачили залишки дрона, який був збитий стрілецькою зброєю (поліцейськими. - Ред.). Але фактично вірогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо наприклад, неосвічена людина буде зі зброєю стріляти вгору, вона перевищує ту можливість збити, яка може бути в цьому випадку. Хочу звернутися до містян, хто володіє зброєю, про те, що з пістолета, карабіна, не варто стріляти поміж багатоповерхівок. Це може призвести до травмування і до біди більшої ,аніж можливість збити дрон", - пояснив Монастирський.

Натомість він закликав цивільних повідомляти поліцію про будь-яке переміщення дронів.

Атака дронами Києва

Росіяни вранці 17 жовтня атакували Київ дронами. За інформацією мера Віталія Кличка, Росія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Під завалами врятували 18 людей, ще двох шукають.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що.з-під завалів будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіло загиблої людини. Як з'ясувалося, жертвою російської атаки дроном-камікадзе, стала жінка. Рятувальні роботи тривають.

Станом на 13:13, за інформацією Кирила Тимошенка, врятовано 19 людей, 3 особи загинули. Ліквідація наслідків триває.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку Києва дронами та влучання у житловий будинок, наголосивши, що росіянам українців зламати не вдасться:

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок. Ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас – перемога".

Все, що відомо про атаку Києва дронами-камікадзе, читайте тут.

Читайте також: