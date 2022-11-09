У Києві лише зараз змогли попрощатися з бійцем, загиблим на "Азовсталі" у травні

Золотошукач, мандрівник, поліцейський та прикордонник - усе це про В'ячеслава Матяша, який був серед тих, хто захищав “Азовсталь”.

В'ячеслав Матяш загинув у травні, але попрощатися з ним змогли лише зараз у Києві, йдеться в ТСН.

На фото, які він скидав рідним, останні дні заводу “Азовсталь” - суцільні руїни, але в коротких повідомленнях - багато віри. “В мене все добре, тримаємося. Новин особливо не знаю. Вже декілька днів йдуть позиційні бої на окраїнах міста. Місто дуже побомблене. Мабуть, що не лишилося і половини цілих будинків.... Бомблять безбожно місто, я так розумію, не сильно переймаючись, куди летять їхні бомби…”

Хлопці з їхнього прикордонного загону буквально почорніли від боїв та війни. “Уже, мабуть, звикаю до війни... Не думав, що доведеться про це писати на повному серйозі, але це дійсність, в якій я є. Найбільше хочеться, щоб цей жах і війна нарешті закінчилися. Ще хочеться дожити до перемоги, до мирного життя…” - писав він.

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Його війна закінчилася 12 травня близько опівдня. Тіло В’ячеслава повернули до Києва наприкінці травня, але сотні людей приходять до Михайлівського собору тільки зараз. Сестра Світлана пояснює, що родині довелося пройти 6 ДНК-експертиз, щоб принаймні бути впевненими - поховають свою рідну людину.

“Коли він телефонував до нас додому, він сподівався до останньої хвилини, що він вийде живим. Він жодної відпустки не провів за кордоном, він завжди їздив у село до рідної матері, підтримував завжди нас”, - розповідає сестра.

В’ячеслав Матяш мав освіту артилериста, але закінчив училище саме в ті часи, коли в Україні армію розвалювали, тому вирішив мандрувати світом. “Вирушив на Північ Китаю та до Монголії, і він там видобував золото”, - розповідає друг Михайло, з яким він колись разом працював у карному розшуку.

Чоловік переконує, він мав друга, з яким було не страшно затримувати навіть дуже небезпечних злочинців.

На церемонію прощання зі шпиталю приходять і дівчата-прикордонниці, яких нещодавно обміняли. Еліна, Олександра та Аліна згадують той самий день на “Азовсталі”, коли втратили побратимів. “Завалило бункер авіабомбами там, де вони перебували, там загинуло разом із ним 7 військовослужбовців”, - кажуть вони.

У В’ячеслава Матяша залишилося двоє дітей - 12-річна Настя та Руслан - йому виповнилося 10 років, коли батько саме був на “Азовсталі”.

Майору Матяшу посмертно присвоїли звання підполковника і нагородили орденом за мужність.

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