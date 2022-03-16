У Києві на станції метро затримали російського диверсанта (фото)

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб негайно повідомляти про це в поліцію.

У Києві поліцейські затримали російського диверсанта на станції метро. У телефоні чоловіка знайшли фото об’єктів критичної інфраструктури, блок-постів та місць дислокації ЗСУ.

Про це 16 березня повідомили в Нацполіції України.

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що диверсант приїхав до Києва із Росії. В його телефоні виявлено активну переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ.

Окрім того, чоловік фотографував об’єкти критичної інфраструктури, блок-постів та місць дислокації ЗСУ. Диверсанта передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, що наразі станції метро працюють як укриття. Тому є поліцейські цілодобово посилено дбають про безпеку громадян.

Читайте також: