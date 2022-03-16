У Києві обвалилась багатоповерхівка, в яку потрапили уламки снаряду: фото і відео руйнівних наслідків

У Києві обвалилась багатоповерхівка, в яку потрапили уламки снаряду: фото і відео руйнівних наслідків

Психологи працюють із потерпілими.

У Києві рано-вранці 16 березня російські окупанти вчергове вдарили по житлового будинку. Ворожа ракета влучила у будинок, в результаті чого трапився обвал.

Про це інформують у ДСНС.

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Як свідчать опубліковані фото, у результаті атаки російських загарбників виникла пожежа і частково обвалився 12-поверховий будинок. За даними ДСНС, обвалилася багатоповерхівка на 12-му та технічному поверхах.

Крім того, окупанти пошкодили сусідній 9-поверховий будинок. Рятувальники вже ліквідували пожежу, утім, як видно з фото, 12-поверхований будинок зазнав серйозних пошкоджень.

Близько 37 людей евакуйовано. Двоє постраждалих госпіталізовано. Інформація уточнюється, адже на місці розбирають конструкції та шукають людей.

Також із постраждалими мирними людьми працюють психологи Служби порятунку, які надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, окупанти вбили мирного мешканця під Києвом: німецькі журналісти оприлюднили доказ злочину росіян (відео).

Як повідомлялося, у Києві 15 березня окупанти обстріляли житлові будинки, зруйнувавши їх. Снаряди влучили у дві багатоповерхівки в Святошинському районі, одну - в Подільському, а також — в один приватний будинок. Пошкоджено ударною хвилею вхід в одну зі станцій метро.

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